2019/06/13 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندونيسيا : الهجوم الإرهابي على مطار أبها انتهاك صارخ للسيادة) نشر أولاً على موقع (اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندونيسيا : الهجوم الإرهابي على مطار أبها انتهاك صارخ للسيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم).