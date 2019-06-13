أعضاء بالشورى : استهداف مطار أبها الدولي عمل إرهابي وجريمة حرب

2019/06/13 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أعضاء بمجلس الشورى، أن استهداف مطار أبها الدولي عمل إرهابي وجريمة حرب ، ويعد انتهاكاً للنظام الدولي ودليل

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