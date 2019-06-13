2019/06/13 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 938 ثلاجة ومجمد ” beko ” للطرازات (DN163233S/DN163233).وأوضحت.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استدعاء 938 ثلاجة ومجمد ” beko “ صحيفة صدى الالكترونية.

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