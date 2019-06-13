2019/06/13 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان أمين عام الأمم المتحدة بشدة الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريس يدين الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان) نشر أولاً على موقع (القبس الكويتية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريس يدين الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القبس الكويتية).