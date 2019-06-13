البرلمان ينفي التصويت على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية للنواب

2019/06/13 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مجلس النواب، اليوم الخميس، ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصويت مجلس النواب على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم.

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