2019/06/13 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: urauKAiHrvg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرية حماية المنشآت تباشر باستقبال طلبات العائدين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مديرية حماية المنشآت تباشر باستقبال طلبات العائدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).