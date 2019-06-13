آخر صيحة فساد عراقية : ” وجود شبهات فساد تتعلق بسجناء فضائيين ” !

2019/06/13 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : كشف رئيس تحالف “سائرون” في محافظة ديالى النائب برهان المعموري عن وجود شبهات فساد تتعلق بسجناء فضائيين ، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.وقال المعموري ان “هنالك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام”، لافتاً إلى ان “هذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة […]

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