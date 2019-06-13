لماذا أخفى الرئيس الياباني رسالة ترامب عند لقائه السيد الخامنئي ؟

2019/06/13 | 17:29

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قال قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي اثناء لقاء الرئيس الياباني ،اليوم الخميس،" نحن لا نشكّ في حسن نواياكم وجديّتكم لكن فيما

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