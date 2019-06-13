صحة ميسان لـ

2019/06/13 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

التحق اليوم الخميس، وفد طبي الى محور عمليات تحرير نينوى في مستشفى الامام المهدي (ع).



لتقديم الدعم والإسناد الطبي للقوات الأمنية والحشد الشعبي

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