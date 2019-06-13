زراعة كربلاء تعلن عن اسماء المقبوليين الاولية على تعيينات المديرية

2019/06/13 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، عن اسماء المقبوليين الاولية من الذين قدموا على تعيينات المديرية بعد مصادقة محافظ كربلاء المقدسة.وذكرت المديرية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "عدد المتقدمين للتعيين بلغ اكثر من (9000 ) متقدم وعدد الدرجات الوظيفية المصادق عليها من قبل وزارة المالية (83) درجة فقط وتم احتساب النقاط حسب تعليمات رقم (4) المعدلة بتعليمات رقم (8) وتعليمات رقم (10) الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء".

واضاف البيان، تم "قبول الطلبة الاوائل الثاني والثالث على الكلية والمعهد وقبول الطلبة المبتعثين كما تم تحديد نسبة (15%) من التعيينات لحملة الشهادات العليا والذي تحقق منها (10) درجة وظيفية لهم ودرجتين سيتم اعادة الاعلان عنها بعد ظهور نتائج الاعتراضات لعدم توفر الشروط المطلوبة للمتقدمين وتحديد نسبة (10%) لذوي الشهداء وتحقق منها (7) درجة وظيفية ودرجة سيتم الاعلان عنها بعد ظهور نتائج الاعتراضات لعدم توفر الشروط المطلوبة للمتقدمين وتحديد نسبة (5%) لذوي الاحتياجات الخاصة وتحقق منها (3).



ودرجة بعنوان معاون مدقق تم تحويلها بالاختصاص البديل المتوفر (محاسبة) وذلك لعدم توفر الشروط للمتقدميين باختصاص علوم مالية ومصرفية.



وللمقبولين الالتزام بما يلي:-

1- تقديم تعهدات خطية الى مديرية زراعة كربلاء بصحة كافة البيانات والمعلومات والمستمسكات المقدمة لغرض التعيين وبخلافة يتحمل المتقدم كافة التبعات القانونية والمالية ويقدم تعهد مع تأييد مختار ومصدق من قبل المجلس البلدي ورئيس الوحدة الادارية بعدم تعيين الزوج او الزوجة للمتقدم وبخلاف ذلك تحذف 10 درجات من نقاط المتقدم وحسب التعليمات المذكورة اعلاه.

2- اجراء الفحص الطبي لجميع المقبولين بموجب قانون الخدمة المدنية اما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن فقرة نسبة العجز لدى المتقدم منه ومدى كفائته لاداء العمل الوظيفي.

3- يتعهد المتقدم على الدرجة الوظيفية للعمل في أي مكان تراه المديرية مناسباً وحسب الحاجة خدمة للصالح العام.

ونوه البيان، انه "على الذوات المرشحين بعنوان م.



مدقق ( اختصاص محاسبة ) المدرجة اسماؤهم ادناه مراجعة المديرية يوم 18/ 6/2019 مع جلب المستمسكات الثبوتية واجراء الاختبار التحريري"، كما يحق للراغب بالاعتراض توقديم طلب الى مديرية زراعة كربلاء المقدسة / لجنة الاعتراضات ولمدة اسبوع من تاريخ 13 / 6 /2019 ولغاية 20 / 6 / 2019.انتهى/س

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