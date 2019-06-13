يونس محمود يشارك في افتتاح ملعب العزيزية في واسط

2019/06/13 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تواصل وزارة الشباب والرياضة، تحضيراتها لحفل افتتاح ملعب العزيزية سعة 5 آلاف متفرج في محافظة واسط يوم السبت المقبل في احتفالية.وقال رئيس قسم الانشطة والبرامج في دائرة التربية البدنية والرياضة، نجم عبد مطشر في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، إن “الاعمال متواصل لانجاح حفل افتتاح ملعب العزيزية حيث تتم اعمال التنظيف […]

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