جونسون يفوز بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين البريطاني

2019/06/13 | 17:30

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الخميس - 9 شوال 1440 هـ - 13 يونيو 2019 مـ

حصل جونسون على دعم 114 نائباً من بين 313 نائباً (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

حقق وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون تقدماً كبيراً في الجولة الأولى من تصويت مشرعي حزب المحافظين على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على زعامة الحزب.وحصل جونسون على دعم 114 نائباً من بين 313 نائباً، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه وزير الخارجية جيرمي هانت الذي حصل على 43 صوتاً.



وتم إبعاد ثلاثة من المرشحين العشرة للمنصب، وفقاً لقواعد الحزب.وفشل المرشحون أندريا ليدسوم، ومارك هاربر، واستير ماكفاي، في الحصول على الحد الأدنى، الذي يُقدر بـ17 صوتاً، للانتقال إلى المرحلة التالية من التصويت.وتعرض جونسون للمهاجمة من عدد من المرشحين مع بدء السباق على رئاسة الحزب، حول استراتيجيته في ملف «بريكست».وأعلن حزب المحافظين لدى إغلاق باب الترشيحات، الاثنين الماضي، أن ثمانية رجال وامرأتين يتنافسون على رئاسة الحزب بعد استقالة تيريزا ماي، مشيراً إلى انسحاب المرشح سام غيماه.وترؤس الحزب يعني تلقائياً ترؤس الحكومة، لأن هذا المنصب يعود إلى الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كافية ليتمكن من الحكم.وستكون مهمة رئيس الوزراء الجديد إنجاز خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما لم تنجح ماي في تحقيقه في الموعد الذي كان محدداً في 29 مارس (آذار)، واضطرت إلى إرجائه إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول).





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