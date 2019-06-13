روحاني: أمن الخليج مهم للغاية بالنسبة إلى إيران

2019/06/13 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الخميس)، إن الأمن في منطقة الخليج العربي في غاية الأهمية بالنسبة إلى إيران، وذلك بعد ساعات من إخلاء ناقلتي نفط في خليج عمان عقب تعرضهما لهجوم.وذكر روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «الأمن مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى إيران في منطقة الخليج الحساسة والشرق الأوسط وآسيا والعالم بأسره، نحن نحاول دوماً تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا النفط في خليج عمان «مثير للريبة».وقال ظريف إن الهجوم وقع على ناقلتين مرتبطتين باليابان بينما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يلتقي المرشد الإيراني علي خامنئي، ويجريان محادثات «مكثفة وودية»، واصفاً التزامن بأنه «مثير للريبة».وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن قلقه إزاء الحادث، وقال إن طهران ترى أن الحادث يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التوترات في المنطقة، مشدداً على دعم بلاده للحوار والتعاون في المنطقة.كما أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عن أسفه وقلقه بشأن الحادث، ودعا دول المنطقة إلى «عدم الوقوع في فخ الذين يستفيدون من عدم الاستقرار في المنطقة».وقال إن إيران مستعدة للتعاون الأمني الإقليمي لضمان الأمن بما في ذلك في الممرات المائية الاستراتيجية.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن مسؤول محلي في مجال الإنقاذ قوله إن السلطات تحقق في سبب التفجيرات التي وقعت في ناقلتي النفط، مشيراً إلى أن العديد من فرق الخبراء توجهت إلى موقع الحادث، وسيتم إعلان نتائج تحقيقاتها قريباً.وتعرضت ناقلتا نفط لأضرار إثر هجوم، اليوم (الخميس)، في بحر عُمان.وأعلنت وكالة «رويترز» إصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان، مشيرة إلى أن شركات شحن قامت بإجلاء طاقمي الناقلتين.ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت في ناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.وكشفت «بلومبرغ» أن إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لأضرار، اليوم (الخميس)، بالقرب من مضيق هرمز كانت قد أبحرت من السعودية، بينما أبحرت الأخرى من الإمارات.





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