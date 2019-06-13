2019/06/13 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت حرم إداري المنتخبات السعودية "سابقًا" محمد جابر الحيدري، ودفنت بالمدينة المنورة.ويتلقى "الحيدري" وأسرته، العزاء، مساء اليوم، وغدًا الجمعة، ...

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