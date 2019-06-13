{الفرات نيوز} تنشر نصي القراءة الاولى لقانوني اللاجئين والعفو من العقوبات الضريبية

2019/06/13 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- http://parliament.iq/wp-content/uploa ...%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.pdfالقراءة الاولى لقانون العفو من العقوبات الضريبية:-http://parliament.iq/wp-content/uploa ...%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf...

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