البرلمان يوضح حقيقة التصويت على الحقوق التقاعدية لأعضائه

2019/06/13 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوضح مجلس النواب، حقيقة التصويت على الحقوق التقاعدية لأعضائه في جلسة اليوم الخميس.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" داولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، اخبارا بشأن تصويت مجلس النواب على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس في جلسته المنعقدة اليوم".واضافت" تود الدائرة ان تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله بشأن التصويت على القرار المذكور والتاكيد على ان تلك المعلومات لا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار الحملة المحمومة لاستهداف السلطة التشريعية والتي تقوم بواجبها على اتم وجه".ودعت وسائل الاعلام كافة الى" توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية"يشار الى بعض وسائل الاعلام كشفت عن مصادر التصويت على الحقوق التقاعدية للنواب في جلسة اليوم.انتهى

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