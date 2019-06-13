اليمن والسعودية.. حرب المطارات .. المقايضة الإنسانية

2019/06/13 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / متابعة سكاي برس

هزت انفجارات متعددة قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط، وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن طائرات مسيرة يمنية تقف خلف سبب الانفجارات التي تناقلها المواطنون في خميس مشيط وهزت القاعدة الجوية السعودية، كاشفا أن الطائرات وهي من نوع قاصف 2k ا...

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