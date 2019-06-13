سبايكر.. الجريمة والانصاف

2019/06/13 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي عبد الزهرة… ها هو العام الخامس يستقبل عوائل ضحايا سبايكر وهم لا يزالون يأنون على فقد فلذات اكبادهم، في مجزرة غادرة، راح ضحيتها أكثر من 1700 طالب ومنتسب القوة الجوية الذين تم تنفيذ اعدامهم بمنطقة القصور الرئاسية في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ومع حلول الذكرى الخامسة لهذه الجريمة التي اقل […]

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