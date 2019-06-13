وزارة الدفاع الأمريكية تعقد اجتماعاً لبحث تطورات الخليج

2019/06/13 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، بأن اجتماعا عسكريا عقد، على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان لبحث تطورات الخليج.وقال المسؤول لـ«قناة الحرة»، الأمريكية، إن الاجتماع «ركز على مراجعة خطط الطوارئ وبحث طريقة التعاطي مع الاعتداءات الإيرانية».وأفاد مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ«الحرة»، بأن واشنطن تقدم المساعدات في التحقيقات الجارية لمعرفة من …

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