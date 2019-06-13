2019/06/13 | 17:36

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افتتاح مطار البصرة الدولي امام المواطنين خلال اليومين المقبلين

الخميس

13

حزيران

2019 :

05:02 pm

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قال مسؤول اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة لمراسل آفاق

: قررت خلية الازمة في محافظة البصرة فتح مطار البصرة الدولي

امام المواطنين ، وسيفتح الليلة او غدا .

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