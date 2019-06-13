2019/06/13 | 17:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هدف : الديوانية 1 x امانة بغداد 1 ( د. 30 انور مهدي)
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : الديوانية 1 x امانة بغداد 1 ( د. 30 انور مهدي)) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هدف : الديوانية 1 x امانة بغداد 1 ( د. 30 انور مهدي)) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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