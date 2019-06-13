محافظ البصرة يوجه باعلان مناقصات مشاريع تنظيف شعب الرباط والمعقل و العشار والخليج

2019/06/13 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني قسم العقود الحكومية التابع الى ديوان المحافظة بإعلان مناقصات مشاريع تنظيف شعب الرباط والمعقل و العشار والخليج الواقعة ضمن مركز المدينة .وقال ” العيداني في بيان صحفي انه وجه قسم العقود الحكومية شعبة اعلان المشاريع بإعلان مناقصات مشاريع تنظيف شعبتي الرباط والمعقل اضافة الى شعبتي العشار والخليج […]

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