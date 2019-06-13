العين يتعاقد مع الجزائري عبد الرحمن مزيان لمدة 4 سنوات

2019/06/13 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي العين تعاقده مع الجزائري عبد الرحمن مزيان، 25 عاماً، وذلك لمدة أربع سنوات في إطار دعم الفريق استعداداً للموسم المقبل.

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