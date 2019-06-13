طقس الجمعة صحو بوجه عام وغائم جزئياً شرقاً

2019/06/13 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكون طقس الجمعة، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً ظهراً، ورطباً خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف، خاصة شمالاً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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