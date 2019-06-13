الصدر ووزير الخارجية العماني يتبادلان الهدايا

2019/06/13 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس (13 حزيران 2019)، الهدايا مع وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، خلال لقائهما في النجف.ونشرت صفحة “صالح محمد العراقي”، المقربة من زعيم التيار الصدري، صوراً يظهر فيها مقتدى الصدر ووزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي وهم يتبادلان الهدايا خلال لقائهما في النجف.

وكان مصدر مطلع من محافظة النجف، قد افاد الخميس (13 حزيران 2019)، بأن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وصل إلى مدينة النجف.

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