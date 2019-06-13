علاوي: هجوم خليج عُمان يستدعي انعقاد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي

2019/06/13 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي على استهداف ناقلتين للنفط والميثانول في خليج عُمان, وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الهجوم الذي وقع في خليج عُمان يؤكد ما تم التحذير منه في وقت سابق بضرورة عقد مؤتمر للأمن والسلام الإقليمي، لمناقشة التصعيد الذي تشهده المنطقة، مشددا على أهمية وضع حلول عاجلة للمشاكل والتوترات القائمة.

وأضاف علاوي، أن الاحتكام الى لغة الحوار، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، هي الضمان الوحيد لاستقرار الأوضاع والحيلولة دون مزيد من المشاكل.

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