اللحظات الأولى للهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

2019/06/13 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للهجوم الذي استهدف ناقلتي النفط «كوكوكا كاريدجس» و«فرانت ألتير» اليوم الخميس في خليج عمان.

وأبدت الح...

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