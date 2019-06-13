مهاجم الرأس الأخضر على رادار الأهلي في الصيف الحالي

2019/06/13 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للتعاقد مع مهاجم منتخب الرأس الأخضر، لاعب نادي بارتيزان الصربي، ريكاردو جوم...

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