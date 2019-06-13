البيت الأبيض: إبلاغ الرئيس ترامب بحادث ناقلتي النفط في خليج عمان

2019/06/13 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز اليوم الخميس: إنَّه تمَّ إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحادثة ناقلتي النفط في خليج عمان.

ونقلت وكال...

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