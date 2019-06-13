ردود فعل دولية بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

2019/06/13 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان، وأضاف العالم لا يتحمل صداماً كبيراً في منطقة الخليج.ومن جانب آخر حذر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن بعض الأطراف الإقليمية تريد إشعال النار في المنطقة.

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