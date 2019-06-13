2019/06/13 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..دشن اللواء 26 بالحشد الشعبي، الخميس، انموذج دبابة “الكفيل” بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة، مؤكدا بانها من بين الاحدث تقنية في الوقت الحاضر.وقال المشرف على اللواء 26 بالحشد ميثم الزيدي خلال حفل إزاحة الستار عن انموذج دبّابة الكفيل والذي تزامن مع ذكرى اطلاق فتوى الجهاد الكفائي، إن “مشروعنا اليوم الذي نحن في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. دبابة “الكفيل” الأحدث في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. دبابة “الكفيل” الأحدث في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).