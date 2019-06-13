2019/06/13 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق جمعية غوث للإنقاذ، اليوم الخميس، من إنقاذ سيارتين عالقتين في الرمال بالقرب من.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



إنقاذ سيارتين عالقتين في الرمال بالمنطقة الشرقية صحيفة صدى الالكترونية.

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