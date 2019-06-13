“بالصور” الصدر خلال لقائه بن علوي يشيد بتجربة عُمان في الاعتدال ونبذ التطرف

2019/06/13 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الخميس، وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي في الحنانة بمحافظة النجف.وذكر بيان لمكتب الصدر تابعته “يس عراق”، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة وتوطيد العلاقات بينهما.وأثنى الصدر على الدور الذي تنتهجه سلطنة عمان […]

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