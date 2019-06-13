2019/06/13 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعد "الفلافل" (الطعمية) من أكثر الأطعمة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به من مذاق لذيذ، إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون

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