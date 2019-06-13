2019/06/13 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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تعد "الفلافل" (الطعمية) من أكثر الأطعمة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به من مذاق لذيذ، إلا أن ما لا يعرفه الكثيرون
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على "الفلافل".. 7 فوائد صحية غير متوقعة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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