2019/06/13 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، مع السفير الأميركي الجديد لدى بغداد ماثيو تيلور...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العبادي يبحث مع السفير الأميركي الأوضاع في المنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العبادي يبحث مع السفير الأميركي الأوضاع في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).