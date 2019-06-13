قانوني: عبد المهدي سيواجه الإقالة إذا فشل بإكمال الكابينة الوزارية الشهر الحالي

2019/06/13 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيواجه الإقالة والاستبدال بشخص أخر إذا فشل في إكمال الكابينة الوزارية نهاية الشهر الجاري، فيما بين أن عبد المهدي اخفق وتجاوز المدد الدستورية لإكمال كابينته الوزارية.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح يحق […]

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