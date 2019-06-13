2019/06/13 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة المرور في محافظة جدة، عن الخطة المرورية لـ موسم جدة، والتي تهدف لدعم.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق وتحويل طرق..



” المرور ” يعلن الخطة المرورية لـ موسم جدة صحيفة صدى الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق وتحويل طرق.. ” المرور ” يعلن الخطة المرورية لـ موسم جدة) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق وتحويل طرق.. ” المرور ” يعلن الخطة المرورية لـ موسم جدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).