واشنطن: من غير المقبول مهاجمة سفن تجارية من أي طرف

2019/06/13 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت واشنطن «مجلس الأمن» أنها ستثير مسألة الهجوم على الناقلتين بخليج عُمان في جلسة مغلقة الليلة.وأكدت أنه من غير المقبول مهاجمة سفن تجارية من أي طرف.

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