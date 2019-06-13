2019/06/13 | 18:35

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عاجل السيد عمار الحكيم يدعو للعمل على الحد من أثر النزاعات والحروب في تدمير التراث الثقافي والإنساني

تأریخ التحریر: : 2019/6/13 18:34

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