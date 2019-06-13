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شاهد بالفيديو.. الاستاذ سعد الجنابي يطالب بوقفة جادة ازاء تراجع الوضع الامني في ديالى


شاهد بالفيديو.. الاستاذ سعد الجنابي يطالب بوقفة جادة ازاء تراجع الوضع الامني في ديالى
2019/06/13 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: _pXcpuzi8Dk

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