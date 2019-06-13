بلجيكا تعيد 6 من أطفال مقاتلي

2019/06/13 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة البلجيكية إعادة ستة أطفال من مقاتلي "داعش" الإرهابي ولدوا في بلجيكا، وذلك بعد توقيع اتفاقية مع السلطات الكوردية في سوريا.وجاء في خبر صحفي، اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية البلجيكية لو سواغ: "قررت الحكومة البلجيكية إعادة ستة أطفال يتيمين ومولودين في بلجيكا، من معسكرات تابعة للسلطات الكوردية.وهم ينتمون لعائلات انضمت إلى صفوف داعش".واضاف ان ذلك جاء بعد عقد اتفاقية مع السلطات الكوردية تتيح للسلطات البلجيكية جلبهم إلى الوطن".وأضاف الخبر، نقلا عن وزير التعاون الإنمائي البلجيكي ألكساندر دي كرو: "علينا أن لا ندع هؤلاء الأطفال يموتون، فهؤلاء ستة أطفال بدون آباء، ليس هناك عذر للخيارات التي اتخذها أولياء أمورهم، ولا يمكن تبريرها، لكنها خيارات والديهم وليست خياراتهم، وسيتلقى كل طفل الدعم المناسب له عند وصوله إلى بروكسل".يذكر أن الإدارة الذاتية بالمناطق الكوردية بسوريا سلمت مؤخرا 14 طفلا من أطفال مقاتلي التنظيم إلى فرنسا وهولندا.ويدور جدل داخل البلدان الأوروبية حول السماح بعودة عائلات المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش" لبلادهم الأصلية من عدمه.

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