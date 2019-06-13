2019/06/13 | 18:38

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روحاني: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لنا

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن طهران تكرس جهودها للحفاظ على

السلام والامن في المنطقة وصونهما. وقال حسن روحاني، في تصريح أدلى به للصحفيين ،الاربعاء، قبيل مغادرته

طهران في جولة تقوده الى قرغيزيا للمشاركة في قمة شنغهاي وطاجيكستان،

إن هذين البلدين المسلمين في آسيا الوسطى تربطنا بهما علاقات

وطيدة.وأضاف أن جولته تأتي بدعوة من نظيريه القرغيزي والطاجيكي وللمشاركة في

قمة "شنغهاي للتعاون" في قرغيزيا والتي تكتسب الاهمية وتدور حول شؤون

المنطقة والقضايا ذات الرغبة المشتركة.وتابع: إن قضية الامن تكتسب اليوم اهمية خاصة سواءً في الخليج ذات

الحساسية البالغة او الشرق الاوسط او آسيا أو العالم برمته.واكد أن مساعي طهران تتركز دائما على حماية السلام والامن في المنطقة

والحفاظ عليهما وقد دللت على ذلك عملياً طيلة الاعوام السابقة حيال

بلدان الجوار والامن في بلدان المنطقة ومدى حساسيتها تجاه هذا الأمر.

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