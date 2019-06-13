2019/06/13 | 18:38

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وزارة الخارجية : العراق ضد أي أعتداء وتصعيد في المنطقة ويدعو إلى حل الأزمات بالطرق السلمية

الخميس

13

حزيران

2019 :

06:11 pm

33

وزارة الخارجية : العراق ضد أي أعتداء وتصعيد في المنطقة ويدعو

إلى حل الأزمات بالطرق السلمية

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