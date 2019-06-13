الخارجية العراقية تدين استهدف مطار “ابها” السعودي

2019/06/13 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ادان العراق، اليوم الخميس، استهدف مطار “ابها” السعودي، فيما اعلن رفضه للتصعيد في المنطقة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، تلقته /SNG/، انها” تدين الهجوم الذي استهدف مطار (ابها) المدني في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك ما تعرضت له الناقلتان اللتان ابحرت احداهما من المملكة العربية السعودية و الاخرى من الامارات العربية المتحدة”.واكدت على ...

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