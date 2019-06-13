فيسبوك يطلق عملته الرقمية ليبرا الشهر الجاري

2019/06/13 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رجح تقرير لموقع "ذا انفورميشن" أن يطلق"فيسبوك" عملته الرقمية الشهر الجاري، بعد أن دارت حولها الكثير من الشائعات، كما سيكون للموظفين في المشروع الحق فيتلقي مرتباتهم بهذه العملة.

ويقول الموقع المهتم بأخبار التكنولوجياإن الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"؛ "مارك زوكربيرج" جعل عملة "ليبرا" من...

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