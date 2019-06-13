2019/06/13 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف الإصلاح رياض محمد، الخميس، عن فقدان تسعة مليار دولار سنويا من واردات الجمارك في المنافذ الحدودية، مبينا ان الهيئة تسلم مليار دولا سنويا فقط للحكومة.وقال محمد لـ/ المعلومة /، إن “واردات الجمارك بالمنافذ الحدودية تصل سنويا الى ما يقرب من عشرة مليارات دولار في عموم البلاد”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصلاح: تسعة مليارات دولار مصيرها مجهول سنويا من واردات الجمارك بالمنافذ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصلاح: تسعة مليارات دولار مصيرها مجهول سنويا من واردات الجمارك بالمنافذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).