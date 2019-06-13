روسيات يقتحمن عرض أزياء احتجاجاً على «الاستغلال التجاري» لدماء السوريين

2019/06/13 | 18:40

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الخميس - 9 شوال 1440 هـ - 13 يونيو 2019 مـ

ناشطات روسيات اقتحمن عرض أزياء بملابس حملت شعارات ضد الحرب في سوريا (مواقع تواصل)

موسكو: رائد جبر

لا يكاد يمر وقت في روسيا منذ التدخل العسكري المباشر في سوريا نهاية سبتمبر (أيلول) 2015، حتى تطل الحرب السورية في المدن والمناطق الروسية بأشكال غير معهودة، عبر إعلانات للترويج السياحي أو التجاري، والدعاية القوية لقدرات الأسلحة الروسية «الخارقة»، ما أثار استياء ناشطين حقوقيين أكثر من مرة، ودفع إلى ازدياد الاستياء من «الاستغلال التجاري» لدماء السوريين، و«الاستهتار بالمأساة الإنسانية» الكبرى في هذا البلد، وفقاً لتعليق صحيفة «نوفاي غازيتا» المعارضة.وبعد حملة «قطار الموت» وفقاً للتسمية التي أطلقها ناشطون في أبريل (نيسان) على مسار معرض متجول على سكك الحديد من غرب روسيا إلى شرقها، حمل قطعاً من مخلفات الحرب السورية، وفاخرت من خلاله وزارة الدفاع بـ«الانتصارات» التي تحققت، ازداد الاستياء من تكرار مسؤولين روس المفاخرة بقدرات الأسلحة الروسية في سوريا والترويج الدعائي لها.



وجاءت الإعلانات عن ألعاب إلكترونية تحاكي الحرب على سوريا، وتتضمن مشاهد الدمار مواد أساسية في تصميمها، لتزيد من موجة الاستخدام التجاري لهذه الحرب.بعد كل ذلك، غدا الإعلان عن تنظيم عرض أزياء مستوحى من الحرب السورية سبباً لتوسيع دائرة الاستياء، ويحمل ناشطات روسيا على اقتحام دار العرض وإعلان احتجاج غير مسبوق، من خلال توزيع منشورات وكتابة عبارات لافتة على ملابسهن.وكانت شركة «النجمة السوداء للأزياء» قد أعلنت تشكيلتها الجديدة التي تم إنتاجها بالتعاون مع الجيش الروسي في معرض ضخم نظم في صالة فاخرة وسط العاصمة الروسية؛ لكن الحضور فوجئوا بقيام فتيات باقتحام الصالة، وترديد شعارات مناهضة للحرب.



ورفعت آنا إتكينا وإليزابيتا كورسي وآنا روماشينكو، شعارات كتبت عليها عبارات: «الحرب ليست أزياء عصرية».



وبدأت الناشطات بالهتاف ضد الأزياء الجديدة، وتوزيع منشورات على المتجمهرين في صالة البيع.وكانت «النجمة السوداء» قد أقامت عرضاً للأزياء الجديدة الشهر الماضي في المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، حضره الوزير سيرغي شويغو، وتم استيحاء الأزياء المعروضة من الزي العسكري الروسي، فغلبت عليها ألوان الأسود والكاكي والأخضر.



وتمت كتابة كلمة «سوريا» على خلفية بعض القمصان، باللغة الروسية، كما رسم رمز «الهدف» على بعضها الآخر، في دلالة إلى الحرب.وردت الناشطات قبل أيام على نقل المعرض إلى صالة للبيع في وسط موسكو، باقتحام الصالة وهن يرتدين ملابس مشابهة في تصميمها للأزياء الجديدة، بعد أن استبدلن بالكتابات عبارات تبرز بعض نتائج التدخل العسكري الروسي في سوريا، مثل: «عدد الأطفال الذين قتلوا 28226»، و«عدد القتلى من السوريين بلغ 223161»، و«عدد اللاجئين 4.8 مليون».وقالت إحدى الناشطات لصحيفة «نوفاي غازيتا» الروسية: «صنعنا قمصاناً تشبه تلك في المجموعة الجديدة، لنحتج على محاولة الترويج التجاري عبر استخدام الحروب.



كثيرون هنا يربطون سوريا بتنظيم (داعش)؛ لكن الحقيقة أن معظم الناس الأبرياء هم من يموتون نتيجة القصف».



وقامت الناشطات بتوزيع منشورات بعنوان «لا للترويج التجاري باسم الحرب» وهتفن بشعارات مثل: «الحرب ليست عرض أزياء»، و«الحرب تعني القتل».ولفتت الصحيفة الروسية إلى أن ملكية شركة «النجمة السوداء» تعود لمطرب الراب الروسي تيمور يونسوف، المقرب من الكرملين، والذي تربطه علاقات صداقة وثيقة مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.



وكان قد قال لوسائل إعلام روسية إن العمل على مجموعة الأزياء الجديدة استغرق 6 أشهر مع متخصصين من شركة الأزياء العسكرية، وأضاف: «إذا كنت وطنياً تشجع بلدك وتدعم الجيش الروسي، وإذا كنت رجلاً ذا خشونة، يدافع عن مصالح الدولة، فهذه الملابس لك»!

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