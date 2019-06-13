«التحالف» يدمر أهدافاً حوثية باليمن تهدد الأمن الدولي

2019/06/13 | 18:40

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الخميس - 9 شوال 1440 هـ - 13 يونيو 2019 مـ

قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذت عملية شملت مخازن صواريخ وأسلحة للحوثيين («الشرق الأوسط»)

عدن: «الشرق الأوسط أونلاين»

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، أن قوّاته قامت بتدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.وقال «التحالف» إن الأهداف التي دُمِّرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع، في عملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وأشار إلى استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثيين المدعومين من إيران.وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن تعهد بردّ صارم ضد الميليشيات بعد شنها، أمس، هجوماً إرهابياً استهدف صالة سفر في مطار أبها جنوب المملكة وتسبب في إصابة 26 شخصاً، بينهم نساء.





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