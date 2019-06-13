السيطرة على حريق حافلة مدرسة

2019/06/13 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احترقت حافلة مدرسية تابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات، ظهر اليوم، إثر انحراف الحافلة عن مسارها واصطدامها بجدار مدرسة "أذن" الواقعة جنوب إمارة رأس الخيمة، بعد انتهاء الدوام المدرسي وتوصيل الطالبات لمنازلهم، ما أدى إلى اشتعال النيران في الحافلة واحتراقها، دون إصابة أحد.

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