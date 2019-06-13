الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على ناقلتي نفط في الخليج

2019/06/13 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات

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